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На одного слідчого ДБР припадає 31 провадження

На одного слідчого ДБР припадає 31 провадження

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 серпня. УНН. На одного слідчого Державного бюро розслідувань в середньому припадає 31 кримінальне провадження. Такі дані випливають з офіційної відповіді ДБР на запит УНН.

“Станом на 16 липня 2019 року у Державному бюро розслідувань працює 319 слідчих, з них 110 — у центральному апараті та 209 — у територіальних управліннях”, — йдеться у відповіді на запит.

Водночас в листі, надісланому на запит УНН, зазначено, що слідчі Державного бюро розслідувань у період з січня по липень 2019 року здійснюють досудове розслідування у 10 000 кримінальних проваджень, 1600 обвинувальних актів скеровано до суду.

Нагадаємо, середня заробітна плата слідчого Державного бюро розслідувань становить понад 46 тисяч гривень.

Українські Національні Новини

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