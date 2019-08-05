На одного слідчого ДБР припадає 31 провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. На одного слідчого Державного бюро розслідувань в середньому припадає 31 кримінальне провадження. Такі дані випливають з офіційної відповіді ДБР на запит УНН.
“Станом на 16 липня 2019 року у Державному бюро розслідувань працює 319 слідчих, з них 110 — у центральному апараті та 209 — у територіальних управліннях”, — йдеться у відповіді на запит.
Водночас в листі, надісланому на запит УНН, зазначено, що слідчі Державного бюро розслідувань у період з січня по липень 2019 року здійснюють досудове розслідування у 10 000 кримінальних проваджень, 1600 обвинувальних актів скеровано до суду.
Нагадаємо, середня заробітна плата слідчого Державного бюро розслідувань становить понад 46 тисяч гривень.