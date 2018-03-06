На Одесском "Привозе" человек несколько раз выстрелил в оппонента из-за возникшего конфликта
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. На парковке возле Одесского рынка “Привоз” из-за конфликтной ситуации один человек применил против другого травматическое оружие, сделав несколько выстрелов в сторону оппонента и ранив его. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Одесской области, передает УНН.
“К Приморскому отделу полиции в г.Одессе обратился 45-летний сотрудник паркинга с заявлением о принятии мер к незнакомому ему человеку, который в ходе ссоры начал стрелять в его сторону из пистолета”, — говорится в сообщении.
Следственно-оперативная группа, прибывшая на место происшествия, установила, что конфликт между мужчинами произошел вследствие повреждения водителем микроавтобуса шлагбаума. Во время словесной перепалки последний применил травматическое оружие, после чего скрылся на автомобиле в неизвестном направлении.
Пострадавший был доставлен в больницу с диагнозом: стреляная рана левого предплечья. Мужчине была оказана необходимая медицинская помощь и назначено амбулаторное лечение.
В настоящее время сотрудники полиции принимают меры по установлению личности злоумышленника и привлечения его к ответственности.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.
Как сообщал УНН, сегодня в правительственном квартале Киева, на улице Лютеранской, неизвестный смертельно ранил мужчину ножом. Сообщение о том, что в Печерском районе Киева на улице лежит человек с ножевым ранением поступило в полицию около 10:30. Вскоре в карете “скорой” врачи констатировали смерть пострадавшего. Установлено, что это 37-летний местный житель.