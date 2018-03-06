На Одесском "Привозе" человек несколько раз выстрелил в оппонента из-за возникшего конфликта

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 34388 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 50277 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 53862 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 101076 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 91511 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103556 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110576 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116971 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122443 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133837 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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На Одесском "Привозе" человек несколько раз выстрелил в оппонента из-за возникшего конфликта

На Одесском "Привозе" человек несколько раз выстрелил в оппонента из-за возникшего конфликта

Киев  •  УНН

 • 11397 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. На парковке возле Одесского рынка “Привоз” из-за конфликтной ситуации один человек применил против другого травматическое оружие, сделав несколько выстрелов в сторону оппонента и ранив его. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Одесской области, передает УНН.

“К Приморскому отделу полиции в г.Одессе обратился 45-летний сотрудник паркинга с заявлением о принятии мер к незнакомому ему человеку, который в ходе ссоры начал стрелять в его сторону из пистолета”, — говорится в сообщении.

Следственно-оперативная группа, прибывшая на место происшествия, установила, что конфликт между мужчинами произошел вследствие повреждения водителем микроавтобуса шлагбаума. Во время словесной перепалки последний применил травматическое оружие, после чего скрылся на автомобиле в неизвестном направлении.

Пострадавший был доставлен в больницу с диагнозом: стреляная рана левого предплечья. Мужчине была оказана необходимая медицинская помощь и назначено амбулаторное лечение.

В настоящее время сотрудники полиции принимают меры по установлению личности злоумышленника и привлечения его к ответственности.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

Как сообщал УНН, сегодня в правительственном квартале Киева, на улице Лютеранской, неизвестный смертельно ранил мужчину ножом. Сообщение о том, что в Печерском районе Киева на улице лежит человек с ножевым ранением поступило в полицию около 10:30. Вскоре в карете “скорой” врачи констатировали смерть пострадавшего. Установлено, что это 37-летний местный житель.

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