На Одеському "Привозі" чоловік кілька разів вистрелив у опонента через виниклий конфлікт
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. На паркові біля Одеського ринку “Привоз” через конфліктну ситуацію один чоловік застосував проти іншого травматичну зброю, зробивши кілька пострілів у бік опонента та поранивши його. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП в Одеській області, передає УНН.
“До Приморського відділу поліції в м. Одесі звернувся 45-річний співробітник паркінгу з заявою про вжиття заходів до незнайомого йому чоловіка, який в ході сварки почав стріляти в його сторону з пістолета”, — йдеться у повідомленні.
Слідчо-оперативна группа, яка прибула на місце події, встановила, що конфлікт між чоловіками стався внаслідок пошкодження водієм мікроавтобуса шлагбаума. Під час словесної перепалки останній застосував травматичну зброю, після чого зник на автівці в невідомому напрямку.
Потерпілого було доставлено до лікарні з діагнозом: стріляна рана лівого передпліччя. Чоловікові була надана необхідна медична допомога та призначено амбулаторне лікування.
Наразі співробітники поліції вживають заходів щодо встановлення особи зловмисника та притягнення його до відповідальності.
Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань ч.4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Слідство триває.
Як повідомляв УНН, сьогодні в урядовому кварталі Києва, на вулиці Лютеранській, невідомий смертельно поранив чоловіка ножем. Повідомлення про те, що в Печерському районі Києва на вулиці лежить чоловік з ножовим пораненням надійшло до поліції близько 10:30. Невдовзі в кареті “швидкої” лікарі констатували смерть потерпілого. Встановлено, що це 37-річний місцевий житель.