В Одесской области сорвали джекпот лотереи "Спортпрогноз"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Сорван джекпот 966-го тиража лотереи ТОТО "Спортпрогноз". Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л.", передает УНН.
Главный приз размером 370 тыс. гривен было выиграно в городе Подольск (Одесская область) на точке продажи лотерей по адресу: проспект Победы, 5.
Известно, что для выигрыша победителю понадобилось всего 15 гривен. Обладатель джекпота в 370 тыс. гривен сделал три ставки с разными результатами, и все три оказались выигрышными.
Так, в одной ставке футбольный фанат угадал результат всех 12 матчей, а в двух других правильно предсказал результаты 11 пар, благодаря которым выиграл дополнительно еще 2484 гривны.
Таким образом, общий выигрыш счастливчика составил 372 484 гривны.
Оператор государственных лотерей "М.С.Л." поздравляет победителя и советует ему обратиться на горячую линию компании по телефону 0 (800) 21 00 65 для получения консультации по оформлению выигрыша.
Размер джекпота на следующий тираж теперь составляет 200 тыс. гривен.
Напомним, что "Спортпрогноз" - один из первых брендов "М.С.Л.", который появился еще в советское время в 1987 году. За тридцать лет развития и совершенствования "Спортпрогноз" остается единственной спортивной лотереей, в которой разыгрывается джекпот, и, одновременно, лотереей с наибольшей частотой срыва джекпота в Украине.