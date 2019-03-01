В Одесской области сорвали джекпот лотереи "Спортпрогноз"

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 12028 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 36417 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 119073 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 122064 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124115 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122350 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 154288 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 117317 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141265 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145174 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В Одесской области сорвали джекпот лотереи "Спортпрогноз"

В Одесской области сорвали джекпот лотереи "Спортпрогноз"

Киев  •  УНН

 • 9549 просмотра

КИЕВ. 1 марта. УНН. Сорван джекпот 966-го тиража лотереи ТОТО "Спортпрогноз". Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л.", передает УНН.

Главный приз размером 370 тыс. гривен было выиграно в городе Подольск (Одесская область) на точке продажи лотерей по адресу: проспект Победы, 5.

Известно, что для выигрыша победителю понадобилось всего 15 гривен. Обладатель джекпота в 370 тыс. гривен сделал три ставки с разными результатами, и все три оказались выигрышными.

Так, в одной ставке футбольный фанат угадал результат всех 12 матчей, а в двух других правильно предсказал результаты 11 пар, благодаря которым выиграл дополнительно еще 2484 гривны.

Таким образом, общий выигрыш счастливчика составил 372 484 гривны.

Оператор государственных лотерей "М.С.Л." поздравляет победителя и советует ему обратиться на горячую линию компании по телефону 0 (800) 21 00 65 для получения консультации по оформлению выигрыша.

Размер джекпота на следующий тираж теперь составляет 200 тыс. гривен.

Напомним, что "Спортпрогноз" - один из первых брендов "М.С.Л.", который появился еще в советское время в 1987 году. За тридцать лет развития и совершенствования "Спортпрогноз" остается единственной спортивной лотереей, в которой разыгрывается джекпот, и, одновременно, лотереей с наибольшей частотой срыва джекпота в Украине.

Украинские Национальные Новости

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