На Одещині зірвано джекпот лотереї “Спортпрогноз”
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Зірвано джекпот 966-го тиражу лотереї ТОТО “Спортпрогноз”. Про це повідомив оператор державних лотерей “М.С.Л.”, передає УНН.
Головний приз розміром 370 тисяч гривень було виграно у місті Подільськ (Одеська область) на точці продажу лотерей за адресою: проспект Перемоги, 5.
Відомо, що для виграшу переможцю знадобилось усього 15 гривень. Володар джекпоту у 370 тисяч гривень зробив три ставки з різними результатами, й усі три виявилися виграшними.
Так, в одній ставці футбольний фанат вгадав результат усіх 12 матчів, а у двох інших правильно передбачив результати 11 пар, завдяки яким виграв додатково ще 2 484 гривні.
Таким чином, загальний виграш щасливчика становив 372 484 гривні.
Оператор державних лотерей “М.С.Л.” вітає переможця та радить йому звернутися на гарячу лінію компанії за телефоном 0 (800) 21 00 65 для отримання консультації щодо оформлення виграшу.
Розмір джекпоту на наступний тираж тепер становить 200 000 гривень.
Нагадаємо, що “Спортпрогноз” — один з найперших брендів “М.С.Л.”, який з’явився ще за радянських часів у 1987 році. За тридцять років розвитку та вдосконалення “Спортпрогноз” залишається єдиною спортивною лотереєю, в якій розігрується джекпот, та, одночасно, лотереєю з найбільшою частотою зриву джекпоту в Україні.