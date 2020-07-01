В Одесской области задержали группу подозреваемых в разбойном нападении
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Злоумышленники напали на потерпевшего возле его дома и, угрожая оружием, завладели документами, мобильным телефоном и деньгами в сумме 10 000 евро. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию Одесской области.
Работники Измаильского отдела полиции и Управления уголовного розыска ГУНП установили, что к преступлению причастны 20-ти и 26-летний жители Болградского района. Они оба - члены преступной группировки, которая влияет на криминогенную обстановку в регионе, требуя деньги с местных фермеров и предпринимателей.
По месту жительства и в автомобилях фигурантов были проведены обыски, во время которых изъяты 5 пистолетов, ружье, патроны различного калибра, наркотики, похищенная у пострадавшего банковская карта и другие вещественные доказательства преступной деятельности.
Сейчас задержанным сообщено о подозрении по ч.4 ст.187 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей. За разбой, совершенный группой лиц в крупном размере, злоумышленникам грозит от восьми до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Кроме того, по фактам незаконного обращения с оружием и хранение наркотических средств начаты производства по статьям 263 и 309 УК. Продолжается следствие. Подозреваемые проверяются на причастность к другим преступлениям на территории региона.
Напомним, в Киеве задержали мужчину и женщину за разбойное нападение на квартиру.