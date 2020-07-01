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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 34774 просмотра

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4 марта, 15:53 • 118634 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 121923 просмотра

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4 марта, 13:25 • 118966 просмотра

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102961 просмотра

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В Одесской области задержали группу подозреваемых в разбойном нападении

В Одесской области задержали группу подозреваемых в разбойном нападении

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 июля. УНН. Злоумышленники напали на потерпевшего возле его дома и, угрожая оружием, завладели документами, мобильным телефоном и деньгами в сумме 10 000 евро. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию Одесской области.

Работники Измаильского отдела полиции и Управления уголовного розыска ГУНП установили, что к преступлению причастны 20-ти и 26-летний жители Болградского района. Они оба - члены преступной группировки, которая влияет на криминогенную обстановку в регионе, требуя деньги с местных фермеров и предпринимателей.

По месту жительства и в автомобилях фигурантов были проведены обыски, во время которых изъяты 5 пистолетов, ружье, патроны различного калибра, наркотики, похищенная у пострадавшего банковская карта и другие вещественные доказательства преступной деятельности.

Сейчас задержанным сообщено о подозрении по ч.4 ст.187 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей. За разбой, совершенный группой лиц в крупном размере, злоумышленникам грозит от восьми до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Кроме того, по фактам незаконного обращения с оружием и хранение наркотических средств начаты производства по статьям 263 и 309 УК. Продолжается следствие. Подозреваемые проверяются на причастность к другим преступлениям на территории региона.

Напомним, в Киеве задержали мужчину и женщину за разбойное нападение на квартиру.

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