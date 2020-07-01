На Одещині затримали групу підозрюваних у розбійному нападі

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КИЇВ. 1 липня. УНН. Зловмисники напали на потерпілого біля його будинку і, погрожуючи зброєю, заволоділи документами, мобільним телефоном і грошима у сумі 10 тисяч євро. Про це повідомляє УНН з посиланням на поліцію Одеської області.

Працівники Ізмаїльського відділу поліції та Управління карного розшуку ГУНП встановили, що до злочину причетні 20-ти та 26-річний жителі Болградського району. Вони обидва - члени злочинного угруповання, яке впливає на криміногенну обстановку в регіоні, вимагаючи гроші з місцевих фермерів і підприємців.

За місцями мешкання та в автомобілях фігурантів були проведені обшуки, під час яких вилучені 5 пістолетів, рушниця, набої різного калібру, наркотики, викрадена у потерпілого банківська карта та інші речові докази злочинної діяльності.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за ч.4 ст.187 Кримінального кодексу України. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За розбій, вчинений групою осіб у великих розмірах, зловмисникам загрожує від восьми до п'ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Крім того, за фактами незаконного поводження зі зброєю та зберігання наркотичних засобів розпочаті провадження за статтями 263 та 309 ККУ. Триває слідство. Підозрювані перевіряються на причетність до інших злочинів на території регіону.

Нагадаємо, у Києві затримали чоловіка та жінку за розбійний напад на квартиру.

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Кримінал та НП

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