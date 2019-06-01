В Одесской области из частного дома украли 11 тыс. долларов

В Одесской области группа неизвестных лиц в масках через окно попала в дом, угрожая хозяевам ножами, связали семью из четырех человек и украли 11 000 долларов и золотые украшения.

В результате разбойного нападения пострадали супруги пенсионеры, проживавшие в доме. Они были госпитализированы с переломанными ребрами и травмами грудной клетки.



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Как сообщал УНН, в Киевской области у юриста украли более 10 000 долларов .