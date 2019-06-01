На Одещині з приватного будинку вкрали 11 тис. доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. На Одещині під час розбійного нападу пенсіонерам зламали ребра. Про це УНН повідомили джерела у правоохоронних органах.
На Одещині група невідомих осіб у масках через вікно потрапила до будинку, погрожуючи господарям ножами, зв’язали сім’ю з чотирьох осіб та вкрали 11 тисяч доларів та золоті прикраси.
У результаті розбійного нападу постраждало подружжя пенсіонерів, яке проживало у будинку. Їх було госпіталізовано з переламаними ребрами та травмами грудної клітини.
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Як повідомляв УНН, на Київщині у юриста вкрали понад 10 тисяч доларів.