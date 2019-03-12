В Одесской области предполагаемый убийца мешал тушить пожар, в котором сжег труп

Спасатели обнаружили обгоревший труп человека в подвале полуразрушенного заброшенного дома. На месте происшествия лицо, пол или наличие признаков насильственной смерти экспертам установить не удалось. Труп направлен на проведение судебно-медицинской экспертизы.



Начато досудебное следствие, которым установлено, что во время пожара рядом с заброшенным домом видели ранее судимого за убийство мужчину, 1987 года рождения, который пытался помешать тушению пожара. После того, как пожар потушили человек исчез.



Сейчас устанавливается местонахождение этого человека и проверяется его причастность к смерти человека, тело которого обнаружили на пепелище.



Досудебное расследование начато по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).



Как сообщал УНН, в Днепре двое злоумышленников напали на мужчину , избили, задушили и бросили его в костер. За это им грозит 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение