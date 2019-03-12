На Одещині ймовірний вбивця заважав гасити пожежу, в якій спалив труп

Рятувальники виявили обгорілий труп людини у підвалі напівзруйнованого закинутого будинку. На місці події особу, стать чи наявність ознак насильницької смерті експертам встановити не вдалося. Труп направлено на проведення судово-медичної експертизи.



Розпочато досудове слідство, яким встановлено, що під час пожежі поряд з закинутим будинком бачили раніше судимого за вбивство чоловіка, 1987 року народження, який намагався завадити гасінню пожежі. Після того, як пожежу загасили чоловік зник.



Наразі встановлюється місце перебування цього чоловіка та перевіряється його причетність до смерті людини, тіло якої виявили на згарищі.



Досудове розслідування розпочато за ст. 115 КК України (умисне вбивство).



Як повідомляв УНН, у Дніпрі двоє зловмисників напали на чоловіка, побили, задушили і кинули його у багаття. За це їм загрожує 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення