В Одесской области обнаружили арсенал оружия из района ООС
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Правоохранители Одесской области изъяли оружие и боеприпасы у местного жителя, а также обнаружили, что он переделывал травматические пистолеты в боевые. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.
Оперативники спецслужбы установили, что житель одного из населенных пунктов региона хранил в собственном доме огнестрельное оружие и боеприпасы. Также злоумышленник занимался переработкой травматического оружия в боевое.
"Во время проведения санкционированных следственных действий правоохранители изъяли по месту жительства фигуранта дела шесть пистолетов Макарова, Вальтер, Беретту и револьвер РОНМ, пятьдесят патронов калибра девять миллиметров, три устройства для безшумовои стрельбы и составные части к огнестрельному оружию", - говорится в сообщении.
Сотрудники СБУ также обнаружили недалеко от поселка Авангард Овидиопольского района Одесской области тайник с военными средствами поражения.
Из схрона, обустроенного в заброшенном здании, правоохранители изъяли мину МОН-50, почти килограмм тротила, шесть гранат РГД-5 и Ф-1, более 250 граммов пластида, три запала к ручным гранатам УЗРГМ и электродетонатор.
"По оперативной информации спецслужбы обнаружили средства поражения, незаконно переправленные из района проведения операции Объединенных сил", - сообщили в пресс-службе.
По обоим фактам открыто уголовные производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.
Напомним, у жителя Краматорска изъяли арсенал оружия с пулеметом, которые тот "заказал в интернете".