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У мешканця Краматорська вилучили арсенал зброї з кулеметом, які той "замовив в інтернеті"

У мешканця Краматорська вилучили арсенал зброї з кулеметом, які той "замовив в інтернеті"

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. Ручний кулемет МГ-42, пістолет ТТ, револьвер типу "наган", глушитель, гранату Ф-1 та патрони виявили оперативники управління стратегічних розслідувань поліції Донецької області в квартирі багатоповерхівки. Власник повідомив, що купив усе в інтернеті. Поліція встановлює канал надходження зброї. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Донецької області.

Поліцейські отримали оперативну інформацію, що житель Краматорська 1979 року народження зберігає вдома вибухонебезпечні предмети. При цьому у квартирі мешкає неповнолітня дитина.

Під час обшуку було виявлено склад зброї, яку господар ховав у сейфі та шафі. Чоловік відмовляється від пояснень, повідомивши лише, що замовив кулемет та інше озброєння через мережу інтернет.

Оперативники встановлюють походження зброї та перевіряють інформацію про її поставки. Усе вилучене спрямовано на експертизу.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами". Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Донеччині військовослужбовець вкрав з частини ряд боєприпасів і переховував їх на подвір’ї. Співробітники СБУ, залучені до операції Об’єднаних сил, виявили схованку.

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