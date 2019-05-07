У жителя Краматорска изъяли арсенал оружия с пулеметом, которые тот "заказал в интернете"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Ручной пулемет МГ-42, пистолет ТТ, револьвер типа "наган", глушитель, граната Ф-1 и патроны обнаружили оперативники управления стратегических расследований полиции Донецкой области в квартире многоэтажки. Владелец сообщил, что купил все в интернете. Полиция устанавливает канал поступления оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Донецкой области.
Полицейские получили оперативную информацию, что житель Краматорска 1979 года хранит дома взрывоопасные предметы. При этом в квартире проживает несовершеннолетний ребенок.
Во время обыска был обнаружен склад оружия, хозяин прятал в сейфе и шкафу. Человек отказывается от объяснений, сообщив лишь, что заказал пулемет и другое вооружение через сеть интернет.
Оперативники устанавливают происхождение оружия и проверяют информацию о ее поставки. Все изъятое направлено на экспертизу.
По факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.
Напомним, в Донецкой области военнослужащий украл из части ряд боеприпасов и прятал их во дворе. Сотрудники СБУ, привлеченные к операции Объединенных сил, обнаружили тайник.