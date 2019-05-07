У жителя Краматорска изъяли арсенал оружия с пулеметом, которые тот "заказал в интернете"

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 76853 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 100733 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 103588 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 105241 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 129007 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112991 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138721 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144792 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130220 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130291 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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У жителя Краматорска изъяли арсенал оружия с пулеметом, которые тот "заказал в интернете"

У жителя Краматорска изъяли арсенал оружия с пулеметом, которые тот "заказал в интернете"

Киев  •  УНН

 • 9359 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Ручной пулемет МГ-42, пистолет ТТ, револьвер типа "наган", глушитель, граната Ф-1 и патроны обнаружили оперативники управления стратегических расследований полиции Донецкой области в квартире многоэтажки. Владелец сообщил, что купил все в интернете. Полиция устанавливает канал поступления оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Донецкой области.

Полицейские получили оперативную информацию, что житель Краматорска 1979 года хранит дома взрывоопасные предметы. При этом в квартире проживает несовершеннолетний ребенок.

Во время обыска был обнаружен склад оружия, хозяин прятал в сейфе и шкафу. Человек отказывается от объяснений, сообщив лишь, что заказал пулемет и другое вооружение через сеть интернет.

Оперативники устанавливают происхождение оружия и проверяют информацию о ее поставки. Все изъятое направлено на экспертизу.

По факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Напомним, в Донецкой области военнослужащий украл из части ряд боеприпасов и прятал их во дворе. Сотрудники СБУ, привлеченные к операции Объединенных сил, обнаружили тайник.

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