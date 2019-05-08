На Одещині виявили арсенал зброї з району ООС

Оперативники спецслужби встановили, що мешканець одного з населених пунктів регіону зберігав у власному помешканні вогнепальну зброю та набої до неї. Також зловмисник займався переробкою травматичної зброї у бойову.

"Під час проведення санкціонованих слідчих дій правоохоронці вилучили за місцем проживання фігуранта справи шість пістолетів Макарова, Вальтер, Беретта та револьвер РОНМ, п’ятдесят набоїв калібру дев’ять міліметрів, три пристрої для безшумової стрільби та складові частини до вогнепальної зброї", - йдеться у повідомленні.

Cпівробітники СБУ також виявили неподалік селища Авангард Овідіопольського району Одещини схованку з військовими засобами ураження.

Зі схрону, облаштованому у покинутій будівлі, правоохоронці вилучили міну МОН-50, майже кілограм тротилу, шість гранат РГД-5 та Ф-1, понад 250 грамів пластиду, три запали до ручних гранат УЗРГМ та електродетонатори.

"За оперативною інформацією спецслужби виявлені засоби ураження незаконно переправлені із району проведення операції Об'єднаних сил", - повідомили у прес-службі.

За обома фактами розпочато кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчі дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.

Нагадаємо, у мешканця Краматорська вилучили арсенал зброї з кулеметом, які той "замовив в інтернеті".