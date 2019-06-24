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В Одесской области изъяли около 7,5 тонн наркотического вещества и прекурсоров

Киев • УНН

 • 7928 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. В Одесской области правоохранители изъяли около 7,5 тонн наркотического вещества и прекурсоров. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Одесской обалсти.

В Одесской области изъяли около 7,5 тонн наркотического вещества и прекурсоров

Оперативные сотрудники Южного регионального управления Госпогранслужбы, во взаимодействии с представителями Подольского отдела полиции и Отдела противодействия наркопреступности ГУ Нацполиции в Одесской области, под процессуальным руководством Котовского местной прокуратуры в рамках ЕРДР с квалификацией ч. 2 ст. 307 УК разоблачили преступную деятельность противоправной группировки, которая изготовляла и сбывала крупные партии наркотических веществ растительного происхождения.
В состав преступной группы входили жители Одессы, а также Подольского района Одесской области.

В результате проведенных обысков было обнаружено и изъято значительное количество доказательств преступной деятельности - средства связи, транспортные средства, оружие, более полумиллиона гривен наличными и около 7,5 тонн наркотического вещества и прекурсоров (маковой соломы, семена мака, каннабис, растворители и т.д. ).

По предварительным подсчетам с изъятого наркотического вещества можно было изготовить около 202 тысяч доз ацетильного опия. На черном рынке стоимость такой партии составляет около 23 миллионов гривен.

Также в миллион гривен оценено изъятые автомобили.

Трех основных фигурантов уголовного производства задержан в порядке ст. 208 УПК Украины до избрания меры пресечения и объявлено им подозрения по ч. 3 ст. 307 УК.

В настоящее время продолжаются мероприятия по документированию преступной деятельности.

Как сообщал УНН, мужчина перевозил партию прекурсоров под одеждой.

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