В Одесской области изъяли около 7,5 тонн наркотического вещества и прекурсоров

Оперативные сотрудники Южного регионального управления Госпогранслужбы, во взаимодействии с представителями Подольского отдела полиции и Отдела противодействия наркопреступности ГУ Нацполиции в Одесской области, под процессуальным руководством Котовского местной прокуратуры в рамках ЕРДР с квалификацией ч. 2 ст. 307 УК разоблачили преступную деятельность противоправной группировки, которая изготовляла и сбывала крупные партии наркотических веществ растительного происхождения.

В состав преступной группы входили жители Одессы, а также Подольского района Одесской области.



В результате проведенных обысков было обнаружено и изъято значительное количество доказательств преступной деятельности - средства связи, транспортные средства, оружие, более полумиллиона гривен наличными и около 7,5 тонн наркотического вещества и прекурсоров (маковой соломы, семена мака, каннабис, растворители и т.д. ).



По предварительным подсчетам с изъятого наркотического вещества можно было изготовить около 202 тысяч доз ацетильного опия. На черном рынке стоимость такой партии составляет около 23 миллионов гривен.



Также в миллион гривен оценено изъятые автомобили.



Трех основных фигурантов уголовного производства задержан в порядке ст. 208 УПК Украины до избрания меры пресечения и объявлено им подозрения по ч. 3 ст. 307 УК.



В настоящее время продолжаются мероприятия по документированию преступной деятельности.



Как сообщал УНН, мужчина перевозил партию прекурсоров под одеждой.