На Одещині вилучили близько 7,5 тонн наркотичної речовини і прекурсорів

Оперативні співробітники Південного регіонального управління Держприкордонслужби, у взаємодії з представниками Подільського Відділу поліції та Відділу протидії наркозлочинності ГУ Нацполіції в Одеській області, під процесуальним керівництвом Котовської місцевої прокуратури в рамках ЄРДР з кваліфікацією ч. 2 ст. 307 ККУ викрили злочинну діяльність протиправного угрупування, яке виготовляло та збувало великі партії наркотичних речовин рослинного походження.

До складу злочинної групи входили мешканці Одеси, а також Подільського району, що на Одещині.



В результаті проведених обшуків було виявлено та вилучено значну кількість доказів злочинної діяльності – засоби зв’язку, транспортні засоби, зброю, понад півмільйона гривень готівкою та близько 7,5 тонн наркотичної речовини і прекурсорів (макової соломи, насіння маку, канабіс, розчинники, тощо).



За попередніми підрахунками з вилученої наркотичної речовини можна було виготовити близько 202 тисяч доз ацетилового опію. На чорному ринку вартість такої партії становить близько 23 мільйонів гривень.



Також у мільйон гривень оцінено вилучені автівки.



Трьох основних фігурантів кримінального провадження затримано в порядку ст. 208 КПК України до обрання запобіжного заходу та оголошено їм підозри за ч. 3 ст. 307 ККУ.



На даний час тривають заходи по документуванню злочинної діяльності.



Як повідомляв УНН, чоловік перевозив партію прекурсорів під одягом.