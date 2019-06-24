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На Одещині вилучили близько 7,5 тонн наркотичної речовини і прекурсорів

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 червня. УНН. На Одещині правоохоронці вилучили близько 7,5 тонн наркотичної речовини і прекурсорів. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Одеської обалсті. 

На Одещині вилучили близько 7,5 тонн наркотичної речовини і прекурсорів

Оперативні співробітники Південного регіонального управління Держприкордонслужби, у взаємодії з представниками Подільського Відділу поліції та Відділу протидії наркозлочинності ГУ Нацполіції в Одеській області, під процесуальним керівництвом Котовської місцевої прокуратури в рамках ЄРДР з кваліфікацією ч. 2 ст. 307 ККУ викрили злочинну діяльність протиправного угрупування, яке виготовляло та збувало великі партії наркотичних речовин рослинного походження.
До складу злочинної групи входили мешканці Одеси, а також Подільського району, що на Одещині.

В результаті проведених обшуків було виявлено та вилучено значну кількість доказів злочинної діяльності – засоби зв’язку, транспортні засоби, зброю, понад півмільйона гривень готівкою та близько 7,5 тонн наркотичної речовини і прекурсорів (макової соломи, насіння маку, канабіс, розчинники, тощо).

За попередніми підрахунками з вилученої наркотичної речовини можна було виготовити близько 202 тисяч доз ацетилового опію. На чорному ринку вартість такої партії становить близько 23 мільйонів гривень.

Також у мільйон гривень оцінено вилучені автівки.

Трьох основних фігурантів кримінального провадження затримано в порядку ст. 208 КПК України до обрання запобіжного заходу та оголошено їм підозри за ч. 3 ст. 307 ККУ.

На даний час тривають заходи по документуванню злочинної діяльності.

Як повідомляв УНН, чоловік перевозив партію прекурсорів під одягом

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