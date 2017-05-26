В Одесской области состоялись испытания высокоточной управляемой ракеты при участии Президента
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Президент Украины Петр Порошенко принял участие в испытании высокоточного управляемой ракеты украинского производства на юге страны. О еще на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь Президента Святослав Цеголко, передает УНН.
"Из Одессы Президент прибыл на один из полигонов на юге страны, где произошли удачные испытания высокоточной управляемой ракеты украинского производства.
Очень сильные впечатления", - написал С.Цеголко.
В частности, глава государства назвал запуск ракеты общим успехом.
"Поздравляю вас с успешным проведением испытаний, поздравляю, что ракета поразила в мишень по поставленной задачей. И желаю вам скорейшего поставки на вооружение указанной ракеты. Это наш общий успех", - сказал Президент.
Отметим, сегодня П.Порошенко находится с официальным визитом в Одесской области.
В частности, он принял участие в открытии Стамбульского парка в Одессе, а также посетил свадьбу воина АТО и волонтеры.