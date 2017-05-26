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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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На Одещині відбулися випробування високоточної керованої ракети за участі Президента

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 травня. УНН. Президент України Петро Порошенко взяв участь у випробуванні високоточної керованої ракети українського виробництва на півдні країни. Про ще на своїй сторінці у Facebook повідомив прес-секретар Президента Святослав Цеголко, передає УНН.

На Одещині відбулися випробування високоточної керованої ракети за участі Президента

“З Одеси Президент прибув на один з полігонів на півдні країни, де відбулися вдалі випробування високоточної керованої ракети українського виробництва.

Дуже сильні враження”, — написав С.Цеголко.

Зокрема, Глава держави назвав запуск ракети спільним успіхом.

“Вітаю вас з успішним проведенням випробувань, вітаю, що ракета вразила в мішень по поставленим завданням. І бажаю вам якнайскорішого поставлення на озброєнння зазначеної ракети. Це є наш спільний успіх”, — сказав Президент.

Зазначимо, сьогодні П.Порошенко перебуває з офіційним візитом на Одещині.

Зокрема, він взяв участь у відкритті Стамбульського парку в Одесі, а також відвідав весілля воїна АТО та волонтерки.

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