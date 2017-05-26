На Одещині відбулися випробування високоточної керованої ракети за участі Президента
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Президент України Петро Порошенко взяв участь у випробуванні високоточної керованої ракети українського виробництва на півдні країни. Про ще на своїй сторінці у Facebook повідомив прес-секретар Президента Святослав Цеголко, передає УНН.
“З Одеси Президент прибув на один з полігонів на півдні країни, де відбулися вдалі випробування високоточної керованої ракети українського виробництва.
Дуже сильні враження”, — написав С.Цеголко.
Зокрема, Глава держави назвав запуск ракети спільним успіхом.
“Вітаю вас з успішним проведенням випробувань, вітаю, що ракета вразила в мішень по поставленим завданням. І бажаю вам якнайскорішого поставлення на озброєнння зазначеної ракети. Це є наш спільний успіх”, — сказав Президент.
Зазначимо, сьогодні П.Порошенко перебуває з офіційним візитом на Одещині.
Зокрема, він взяв участь у відкритті Стамбульського парку в Одесі, а також відвідав весілля воїна АТО та волонтерки.