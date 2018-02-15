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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 66559 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 81529 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 84250 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 108414 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100747 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104724 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111680 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117103 просмотра

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В Одесской области в ужасном ДТП погибли три человека

В Одесской области в ужасном ДТП погибли три человека

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 февраля. УНН. Вчера в Одесской области произошло дорожно-транспортное происшествие, во время которого погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба областного управления ГСЧС, передает УНН.

В спасательной службе сообщают, что авария произошла в пгт Авангард, у автозаправочной станции.

"На месте происшествия было установлено, что в результате дорожно-транспортного происшествия три человека оказались зажатыми в легковых автомобилях "Мазда" и "Шевроле Авео". Спасатели с помощью гидроинструмента срезали двери и извлекли пострадавших водителей и пассажира с поврежденных автомобилей", - сообщили в ГСЧС.

Во время следования в карете скорой медицинской помощи и в реанимационном отделении городской клинической больницы пострадавшие умерли.

"До прибытия аварийно-спасательного подразделения из автомобиля "Шевроле Авео" извлечено мужчину и трехлетнего ребенка, которые бригадой скорой медицинской помощи были доставлены в хирургическое отделение детской областной клинической больницы. Ребенку была оказана помощь, госпитализация не нужна", - говорится в сообщении.

Напомним, во Львове нетрезвый водитель на автомобиле Ford Focus за ночь совершил четыре ДТП.

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