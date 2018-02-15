В Одесской области в ужасном ДТП погибли три человека
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Вчера в Одесской области произошло дорожно-транспортное происшествие, во время которого погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба областного управления ГСЧС, передает УНН.
В спасательной службе сообщают, что авария произошла в пгт Авангард, у автозаправочной станции.
"На месте происшествия было установлено, что в результате дорожно-транспортного происшествия три человека оказались зажатыми в легковых автомобилях "Мазда" и "Шевроле Авео". Спасатели с помощью гидроинструмента срезали двери и извлекли пострадавших водителей и пассажира с поврежденных автомобилей", - сообщили в ГСЧС.
Во время следования в карете скорой медицинской помощи и в реанимационном отделении городской клинической больницы пострадавшие умерли.
"До прибытия аварийно-спасательного подразделения из автомобиля "Шевроле Авео" извлечено мужчину и трехлетнего ребенка, которые бригадой скорой медицинской помощи были доставлены в хирургическое отделение детской областной клинической больницы. Ребенку была оказана помощь, госпитализация не нужна", - говорится в сообщении.
Напомним, во Львове нетрезвый водитель на автомобиле Ford Focus за ночь совершил четыре ДТП.