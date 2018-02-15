На Одещині у жахливій ДТП загинули троє людей
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Учора в Одеській області трапилася дорожньо-транспортна пригода, під час якої загинули троє осіб. Про це повідомляє прес-служба обласного управління ДСНС, передає УНН.
У рятувальній службі інформують, що аварія сталася в смт Авангард, біля автозаправної станції.
”На місці події було встановлено, що внаслідок дорожньо-транспортної пригоди три людини опинились затиснутими в легкових автомобілях "Мазда" та "Шевроле Авео". Рятувальники за допомогою гідроінструменту зрізали двері та вилучили постраждалих водіїв та пасажира з пошкоджених автомобілів”, – повідомили в ДСНС.
Під час слідування в кареті швидкої медичної допомоги та у реанімаційному відділенні міської клінічної лікарні постраждалі померли.
”До прибуття аварійно-рятувального підрозділу з автомобіля "Шевроле Авео" вилучено чоловіка та трирічну дитину, яких бригадою швидкої медичної допомоги було доставлено до хірургічного відділення дитячої обласної клінічної лікарні. Дитині була надана допомога, госпіталізація не потрібна”, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Львові нетверезий водій на автомобілі Ford Focus за ніч скоїв чотири дорожньо-транспортних пригоди.