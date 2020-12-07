В Одесской и Винницкой областях открылись новые "Мясомаркеты" от МХП

"Мясомаркеты" - это современная сеть гастро-бутиков, которые открывает компания МХП в пределах трансформации из сырьевой компании в кулинарную. По системе франчайзинга по Украине уже работает более 20 маркетов. В них посетителям предлагают совершенно новый уровень сервиса и выбора продуктов. В то же время, МХП не концентрирует свое внимание исключительно на крупных городах или областных центрах. Последние два магазина были открыты в Измаиле Одесской области и Ильинцах Винницкой.

"Мы являемся партнерами МХП в Винницкой области уже более 20 лет. "Мясомаркеты" - это следующий шаг, новый уровень развития магазинов формата "возле дома". Работая с МХП столько времени, могу точно сказать, что компания постоянно растет, совершенствуется, работает над соответствием мировым стандартам как в качестве продукции, так и в уровне обслуживания. Мы как партнеры будем стараться гарантировать посетителям маркета высокий уровень сервиса и контролировать качество продуктов", - рассказал во время открытия в Ильинцах предприниматель Петр Загороднюк, партнер-франчайзи МХП в Винницкой области.

В МХП утверждают, что концепция "Мясомаркета" - решать гастрономические проблемы людей и экономить их время. В магазинах предлагают широкий ассортимент готовых продуктов, а специально обученные мясные сомелье работают непосредственно с покупателем - от помощи в выборе продукции, к возможности замариновать мясо прямо в магазине. Такой подход позволяет выполнять желания клиента, ориентируясь на его персональный вкус.

"Мы очень внимательны к впечатлениям и мыслям наших посетителей, поэтому готовы дополнять или изменять ассортимент, если на это есть запрос. "Мясомаркеты" должны быть максимально удобными и комфортными для людей. Наши гастро-бутики создаются в формате магазинов "возле дома", чтобы люди могли приобрести все необходимое в одном месте. В новых магазинах в Ильинцах и Измаиле, кроме мяса и мясных изделий, можно приобрести бакалею, хлеб и другие продукты к столу", - отметил руководитель группы направления развития "Ультра франчайзинг" агрохолдинга МХП Денис Кот.