На Одещині та Вінниччині відкрились нові "М’ясомаркети" від МХП

"М’ясомаркети" — це сучасна мережа гастро-бутиків, які відкриває компанія МХП у межах трансформації із сировинної компанії у кулінарну. За системою франчайзингу по Україні вже працює понад 20 маркетів. У них відвідувачам пропонують абсолютно новий рівень сервісу та вибору продуктів. Водночас, МХП не концентрує свою увагу виключно на великих містах чи обласних центрах. Останні два магазини були відкриті в Ізмаїлі Одеської області та Іллінцях, що на Вінниччині.

"Ми є партнерами МХП у Вінницькій області вже більше 20 років. "М’ясомаркети" — це наступний крок, новий рівень розвитку магазинів формату "біля дому". Працюючи з МХП стільки часу, можу точно сказати, що компанія постійно росте, удосконалюється, працює над відповідністю світовим стандартам як у якості продукції, так і у рівні обслуговування. Ми як партнери будемо старатися гарантувати відвідувачам маркету найвищий рівень сервісу та контролюватимемо якість продуктів", — розповів під час відкриття в Іллінцях підприємець Петро Загороднюк, партнер-франчайзі МХП у Вінницькій області.

У МХП стверджують, що концепція "М’ясомаркету" — розв’язувати гастрономічні проблеми людей та заощаджувати їхній час. У крамницях пропонують широкий асортимент готових продуктів, а спеціально навчені м’ясні сомельє працюють безпосередньо із покупцем – від допомоги у виборі продукції, до можливості замаринувати м’ясо прямо у магазині. Такий підхід дозволяє виконувати бажання клієнта, орієнтуючись на його персональний смак.

"Ми дуже уважні до вражень та думок наших відвідувачів, тому готові доповнювати чи змінювати асортимент, якщо на це буде запит. "М’ясомаркети" мають бути максимально зручними та комфортними для людей. Наші гастро-бутики створюються у форматі магазинів "біля дому", щоб люди могли придбати все необхідне в одному місці. У нових крамницях в Іллінцях та Ізмаїлі, крім м’яса та м’ясних виробів, можна придбати бакалію, хліб та інші продукти до столу", — відзначив керівник групи напряму розвитку "Ультра франчайзинг" агрохолдингу МХП Денис Кіт.