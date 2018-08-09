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В Одесской области будут судить главаря террористической организации

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 августа. УНН. Прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт в отношении подозреваемого в создании и содействии деятельности террористической группировки. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Facebook, передает УНН.

В Одесской области будут судить главаря террористической организации

“Обвинительный акт в отношении 47-летнего жителя Одессы, подозреваемого в создании террористической группы, руководстве, организационном содействии деятельности этой группировки и других преступлениях, направлен в суд”, — говорится в сообщении.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Управления СБУ в Одесской области.

В ходе специального (заочного) следствия установлено, что находясь на временно неподконтрольной территории, в сговоре с другими лицами это лицо под позывным “Одесса” создало террористическую группу.

Группировка должна была “специализироваться” на террористической деятельности на территории г. Херсона и Херсонской области, используя противопехотные мины, реактивные противотанковые гранаты, взрывчатые вещества пластида, малогабаритные реактивные огнеметы и тому подобное. Оружие и боеприпасы злоумышленники скупали на территории Одессы и хранили в гаражном помещении.

Благодаря совместно принятым мерам прокуратуры и УСБУ в Одесской области деятельность террористической группы удалось нейтрализовать на стадии оснащения оружием.

Следует отметить, что в отношении других трех обвиняемых сообщников продолжается судебное разбирательство в Приморском районном суде. По ходатайству прокуратуры Одесской области они находятся под стражей.

Напомним, к уголовной ответственности привлекли банду террористов, причастных к теракту 24 августа 2017 года.

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