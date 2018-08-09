В Одесской области будут судить главаря террористической организации

“Обвинительный акт в отношении 47-летнего жителя Одессы, подозреваемого в создании террористической группы, руководстве, организационном содействии деятельности этой группировки и других преступлениях, направлен в суд”, — говорится в сообщении.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Управления СБУ в Одесской области.

В ходе специального (заочного) следствия установлено, что находясь на временно неподконтрольной территории, в сговоре с другими лицами это лицо под позывным “Одесса” создало террористическую группу.

Группировка должна была “специализироваться” на террористической деятельности на территории г. Херсона и Херсонской области, используя противопехотные мины, реактивные противотанковые гранаты, взрывчатые вещества пластида, малогабаритные реактивные огнеметы и тому подобное. Оружие и боеприпасы злоумышленники скупали на территории Одессы и хранили в гаражном помещении.

Благодаря совместно принятым мерам прокуратуры и УСБУ в Одесской области деятельность террористической группы удалось нейтрализовать на стадии оснащения оружием.

Следует отметить, что в отношении других трех обвиняемых сообщников продолжается судебное разбирательство в Приморском районном суде. По ходатайству прокуратуры Одесской области они находятся под стражей.

Напомним, к уголовной ответственности привлекли банду террористов, причастных к теракту 24 августа 2017 года.