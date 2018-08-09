На Одещині судитимуть ватажка терористичної організації
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Прокуратура Одеської області скерувала до суду обвинувальний акт стосовного підозрюваного у створенні та сприянні діяльності терористичного угруповання. Про це повідомила пресс-служба відомства у Facebook, передає УНН.
“Обвинувальний акт стосовно 47-річного мешканця Одеси, підозрюваного у створенні терористичної групи, керівництві, організаційному сприянні діяльності цього угруповання та інших злочинах, направлено до суду”, — йдеться у повідомленні.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Управління СБУ в Одеській області.
У ході спеціального (заочного) слідства з’ясовано, що перебуваючи на тимчасово непідконтрольній території, у змові з іншими особами цей чоловік під позивним “Одеса” створив терористичну групу.
Угруповання мало “спеціалізуватися” на терористичній діяльності на території м. Херсона та Херсонської області, використовуючи протипіхотні міни, реактивні протитанкові гранати, вибухові речовини пластиду, малогабаритні реактивні вогнемети тощо. Зброю та боєприпаси зловмисники скуповували на території Одеси та зберігали в гаражному приміщенні.
Завдяки спільно вжитим заходам прокуратури та УСБУ в Одеській області діяльність терористичної групи вдалося нейтралізувати на стадії оснащення зброєю.
Слід зазначити, що стосовно інших трьох обвинувачених спільників триває судовий розгляд у Приморському районному суді. За клопотанням прокуратури Одеської області вони перебувають під вартою.
Нагадаємо, до кримінальної відповідальності притягнули банду терористів, причетних до теракту 24 серпня 2017 року.