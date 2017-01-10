В Одесской области будут судить граждан, подозреваемых в производстве контрафактного алкоголя
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. В Одесской области прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении троих граждан, подозреваемых в массовом производстве контрафактного алкоголя из некачественного сырья. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
Установлено, что указанные граждане в 2015-2016 годах организовали незаконные цеха по производству контрафактного алкоголя под видом водочной продукции и коньяка известных брендов: "B.JELZIN", "ABSOLUT", "Finlandia", "Grey Goose", "Courvoisier".
Правоохранительные органы во время обыска помещения в Овидиопольском районе обнаружили и изъяли оборудование для массового незаконного изготовления поддельного алкоголя, упаковочные материалы, 600 литров спирта и 1300 литров готовой продукции. Также разоблачен подобный цех на территории Николаевской области, где правоохранители изъяли 400 литров спирта и 4200 литров спиртосодержащей продукции, упаковочные материалы.
Выводы экспертов показали, что изъятая алкогольная продукция изготовлена из недоброкачественного сырья и может представлять угрозу для жизни и здоровья людей.
Прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт в отношении лиц, подозреваемых в организации незаконного изготовления, хранения и торговли контрафактным алкоголем (ч. 2 ст. 28, ч. ч. 1, 2, 3 ст. 204, ч. ч. 2, 3, 4 ст. 229 УК Украины). Обвинительный акт направлен в Овидиопольский районный суд для рассмотрения по существу.