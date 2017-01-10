На Одещині судитимуть осіб, підозрюваних у виробництві контрафактного алкоголю

Встановлено, що вказані громадяни у 2015-2016 роках організували незаконні цехи з виробництва контрафактного алкоголю під виглядом горілчаної продукції та коньяку відомих брендів: “B. JELZIN”, “ABSOLUT”, “Finlandia”, “Grey Goose”, “Courvoisier”.

Правоохоронні органи під час обшуку приміщення в Овідіопольському районі виявили та вилучили обладнання для масового незаконного виготовлення підробленого алкоголю, пакувальні матеріали, 600 літрів спирту та 1300 літрів готової продукції. Також викрито подібний цех на території Миколаївської області, де правоохоронці вилучили 400 літрів спирту та 4200 літрів спиртовмісної продукції, пакувальні матеріали тощо.

Висновки експертів засвідчили, що вилучена алкогольна продукція виготовлена із недоброякісної сировини і може становити загрозу для життя і здоров’я людей.

Прокуратура Одеської області направила до суду обвинувальний акт стосовно трьох осіб, підозрюваних в організації незаконного виготовлення, зберігання та торгівлі контрафактним алкоголем (ч. 2 ст. 28, ч. ч. 1, 2, 3 ст. 204, ч. ч. 2, 3, 4 ст. 229 КК України). Обвинувальний акт направлено до Овідіопольського районного суду для розгляду по суті.