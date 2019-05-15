В Одесской области ищут взрывчатку в четырех зданиях
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. В Одесской области в Приморском районе правоохранители ищут взрывчатку в четырех зданиях. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Одесской области.
"Сообщение о том, что здания заминированы, поступило сегодня, в 13:38. На место происшествия направлены взрывотехники, следственно-оперативные группы и работники ГСЧС", - говорится в сообщении.
Проводится эвакуация персонала и посетителей.
Напомним, из колледжа в Харькове эвакуировали граждан из-за сообщения о заминировании, полиция проверяет информацию о взрывчатке.