На Одещині шукають вибухівку у чотирьох будівлях
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. На Одещині у Приморському районі правоохоронці шукають вибухівку у чотирьох будівлях. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації ГУНП в Одеській області.
“Повідомлення про те, що будівлі заміновано, надійшло сьогодні, о 13:38. На місце події направлені вибухотехніки, слідчо-оперативні групи та працівники ДСНС”, — йдеться у повідомленні.
Проводиться евакуація персоналу та відвідувачів.
Нагадаємо, з коледжу у Харкові евакуювали громадян через повідомлення про замінування, поліція перевіряє інформацію про вибухівку.