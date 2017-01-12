В Одесской области движение транспорта для грузовиков ограничено на отдельных автодорогах
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. В Одесской области по состоянию на 12:00 час. ограничения для движения остаются пока на отдельных автодорогах только для грузовых, большегрузных и крупногабаритных авто. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Управления безопасности дорожного движения ДПД Национальной полиции Украины.
"По состоянию на 12:00 в Одесской области восстанавливается движение на трассах. Ограничения для движения остаются пока на отдельных автодорогах только для грузовых, большегрузных и крупногабаритных авто", - говорится в сообщении.
В частности, для грузовиков остаются ограниченными:
- Р55 Одесса-Вознесенск-Н.Буг;
- Р71 Одесса-Ивановка-Ананьев-Песчаная-Хащеватое-Колодистое-Рижавка- / М05 /.