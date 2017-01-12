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На Одещині рух транспорту для вантажівок обмежено на окремих автодорогах

На Одещині рух транспорту для вантажівок обмежено на окремих автодорогах

Київ • УНН

 • 7286 перегляди

КИЇВ. 12 січня. УНН. На Одещині станом на 12:00 год. обмеження для руху залишаються поки що на окремих автодорогах тільки для вантажних, великовагових та великогабаритних авто. Про це УНН повідомили у прес-службі Управління безпеки дорожнього руху ДПД Національної поліції України.

“Станом на 12:00 на Одещині відновлюється рух на трасах. Обмеження для руху залишаються поки що на окремих автодорогах тільки для вантажних, великовагових та великогабаритних авто”, — йдеться в повідомленні.

Зокрема, для вантажівок залишаються обмеженими:

— Р55 Одеса-Вознесенськ-Н.Буг;

— Р71 Одеса-Іванівка-Ананьїв-Піщана-Хащувате-Колодисте-Рижавка-/М05/.

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