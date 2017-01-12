На Одещині рух транспорту для вантажівок обмежено на окремих автодорогах

“Станом на 12:00 на Одещині відновлюється рух на трасах. Обмеження для руху залишаються поки що на окремих автодорогах тільки для вантажних, великовагових та великогабаритних авто”, — йдеться в повідомленні.

Зокрема, для вантажівок залишаються обмеженими:

— Р55 Одеса-Вознесенськ-Н.Буг;

— Р71 Одеса-Іванівка-Ананьїв-Піщана-Хащувате-Колодисте-Рижавка-/М05/.