На Одещині рух транспорту для вантажівок обмежено на окремих автодорогах
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. На Одещині станом на 12:00 год. обмеження для руху залишаються поки що на окремих автодорогах тільки для вантажних, великовагових та великогабаритних авто. Про це УНН повідомили у прес-службі Управління безпеки дорожнього руху ДПД Національної поліції України.
“Станом на 12:00 на Одещині відновлюється рух на трасах. Обмеження для руху залишаються поки що на окремих автодорогах тільки для вантажних, великовагових та великогабаритних авто”, — йдеться в повідомленні.
Зокрема, для вантажівок залишаються обмеженими:
— Р55 Одеса-Вознесенськ-Н.Буг;
— Р71 Одеса-Іванівка-Ананьїв-Піщана-Хащувате-Колодисте-Рижавка-/М05/.