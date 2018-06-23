В Одесской области психически больной стрелял в полицейских: открыто производство

"В результате происшествия один из полицейских получил ранение левого предплечья и туловища. По данному факту начато уголовное производство по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, в Одесской области в результате спецоперации "Гром" задержали мужчину, который стоит на учете как психически больной человек и числится на учете как наркоман.

"Сегодня в полицию поступило сообщение от врача о том, что, прибыв на вызов в с. Курисов к 35-летнему мужчине, который состоит на учете как наркозависимый, в доме они заметили ружье. После оказания ему помощи медицинские работники покинули дом и сообщили об оружии правоохранителям", - отметили в отделе коммуникации ГУНП в области.

Во время проверки мужчина закрылся в доме и бросил в полицейских шумовую гранату. Вместе с ним в помещении находилась его мать. Затем он выстрелил из ружья в сторону правоохранителей, в результате чего офицер полиции получил дробное ранение левого предплечья и туловища.

Также в результате происшествия была проведена эвакуация гражданского населения из периметра проведения полицейских мероприятий.

В ходе спецоперации среди гражданского населения никто не пострадал.

Сейчас на месте происшествия работают специалисты взрывотехнического управления. Проводится расследование.