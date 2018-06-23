На Одещині психічнохворий стріляв у поліцейських: відкрито провадження

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КИЇВ. 23 червня. УНН. За фактом поранення правоохоронця у ході спецоперації "Грім", в результаті якого затримали чоловіка, відкрито кримінальне провадження. Про це повідомив відділ комунікації поліції в Одеські області, передає УНН.

"В результаті події один з поліцейських отримав поранення лівого передпліччя та тулубу. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Одещині в результаті спецоперації "Грім" затримали чоловіка, який стоїть на обліку як психічно хвора людина та значиться на обліку як наркоман.

"Сьогодні в поліцію надійшло повідомлення від лікаря про те, що, прибувши на виклик в с. Курісове до 35-річного чоловіка, який перебуває на обліку як наркозалежний, в будинку вони помітили рушницю. Після надання йому допомоги медичні працівники залишили будинок та повідомили про зброю правоохоронців", – зазначили у відділі комунікації ГУНП в області.

Під час перевірки чоловік зачинився в будинку та кинув у поліцейських шумову гранату. Разом з ним у приміщенні перебувала його мати. Потім він вистрілив із рушниці в бік правоохоронців, внаслідок чого офіцер поліції отримав дробове поранення лівого передпліччя та тулубу.

Також внаслідок події була проведена евакуація цивільного населення з периметра проведення поліцейських заходів.

У ході спецоперації серед цивільного населення ніхто не постраждав.

Наразі на місці події працюють спеціалісти вибухотехнічного управління. Проводиться розслідування.

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