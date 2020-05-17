В Одесской области пограничники предотвратили контрабанду на более, чем 180 тысяч гривен

КИЕВ. 18 мая. УНН. В субботу недалеко от с. Малаевцы Окнянського района, Одесской области пограничники при поддержке спецназа подразделения "ДОЗОР" остановили автомобиль "Опель", на которомм ехал местный житель. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГПСУ.