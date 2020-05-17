В Одесской области пограничники предотвратили контрабанду на более, чем 180 тысяч гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. В субботу недалеко от с. Малаевцы Окнянського района, Одесской области пограничники при поддержке спецназа подразделения "ДОЗОР" остановили автомобиль "Опель", на которомм ехал местный житель. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГПСУ.
Во время осмотра транспортного средства пограничники изъяли из автомобиля более 5,2 тысячи пачек сигарет молдавского производства без марок акцизного сбора. Предварительная сумма оценки контрафакта достигает 183 750 гривен.
Обнаруженные табачные изделия переданы представителям Государственной таможенной службы Украины. Продолжаются мероприятия по перемещению контрафактных товаров в приграничье.
Напомним, иностранец пытался контрабандой провезти в Украину пиво и подкупить пограничника.