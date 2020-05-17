На Одещині прикордонники перехопили контрабанду на понад 180 тисяч гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. У суботу неподалік с. Малаївці Окнянського району, Одеської області охоронці кордону за підтримки спецпризначенців підрозділу "ДОЗОР" зупинили автомобіль "Опель", яким їхав місцевий мешканець. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДПСУ.
Під час огляду транспортного засобу прикордонники вилучили з авта більше 5,2 тисячі пачок сигарет молдавського виробництва без марок акцизного збору. Попередня сума оцінки контрафакту сягає 183 750 гривень.
Виявлені тютюнові вироби передано представникам Державної митної служби України. Тривають заходи щодо переміщення контрафактних товарів у прикордонні.
Нагадаємо, іноземець намагався контрабандою провезти до України пиво та підкупити прикордонника.