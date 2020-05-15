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Іноземець намагався контрабандою провезти до України пиво та підкупити прикордонника

Київ • УНН

 • 12043 перегляди

КИЇВ. 15 травня. УНН. На Львівщині громадянин Польщі намагався нелегально ввезти в Україну пиво та підкупити прикордонника. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби.

Іноземець намагався контрабандою провезти до України пиво та підкупити прикордонника

"Хабародавець прибув учора в пункт пропуску "Краківець". Іноземець з Польщі приїхав вантажівкою та перевозив на лафеті легкові автомобілі. Щоб уникнути поглибленої перевірки, водій запропонував прикордоннику 20 євро та 30 злотих. Від неправомірної винагороди охоронець держрубежу категорично відмовився", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що за фактом надання неправомірної вигоди службовій особі прикордонники направили до Нацполіції повідомлення для початку досудового розслідування.

Такий злочин (за ст.369 КК України) карається штрафом від п’ятисот до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Як згодом з’ясувалося, в салонах легковиків знаходилося понад 750 банок слабоалкогольних напоїв. Контрабандні товари встановленим порядком вилучили працівники митниці.

Нагадаємо, в Україні за січень-квітень цього року обліковано 50 кримінальних проваджень через контрабанду.

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