Иностранец пытался контрабандой провезти в Украину пиво и подкупить пограничника
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Во Львовской области гражданин Польши пытался нелегально ввезти в Украину пиво и подкупить пограничника. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.
"Взяткодатель прибыл вчера в пункт пропуска "Краковец". Иностранец из Польши приехал на грузовике и перевозил на лафете легковые автомобили. Чтобы избежать углубленной проверки, водитель предложил пограничнику 20 евро и 30 злотых. От неправомерного вознаграждения охранник госграницы категорически отказался", - сказано в сообщении.
Отмечается, что по факту предоставления неправомерной выгоды должностному лицу пограничники направили в Нацполицию сообщение для начала досудебного расследования.
Такое преступление (по ст.369 УК Украины) наказывается штрафом от пятисот до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок от двух до четырех лет, или лишением свободы на тот же срок.
Как впоследствии выяснилось, в салонах легковых находилось более 750 банок слабоалкогольных напитков. Контрабандные товары в установленном порядке изъяли сотрудники таможни.
Напомним, в Украине за январь-апрель этого года учтено 50 уголовных производств из-за контрабанды.