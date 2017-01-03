В Одесской области правоохранители изъяли более 70 тонн контрабандного спирта из Молдовы
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Столичные правоохранители изъяли в Одесской области 74 тонны контрабандного спирта из Молдовы. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Киева.
В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК Украины столичные правоохранители провели ряд обысков транспортных средств и прицепов возле села Нерубайское Одесской области.
В результате обысков правоохранители обнаружили и изъяли 74 тонны контрабандного спирта из Республики Молдова, транспортировка которого была налажена водителями с использованием поддельных документов.
Следственные действия продолжаются.