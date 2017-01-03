На Одещині правоохоронці вилучили понад 70 тонн контрабандного спирту з Молдови
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Столичні правоохоронці вилучили на Одещині 74 тони контрабандного спирту з Молдови. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.
В рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) КК України столичні правоохоронц іпровели ряд обшуків транспортних засобів та причепів біля села Нерубайське Одеської області.
В результаті обшуків правоохоронці виявили та вилучили 74 тони контрабандного спирту з Республіки Молдова, транспортування якого було налагоджено водіями з використанням підроблених документів.
Слідчі дії тривають.