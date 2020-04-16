В Одесской области подтвердили еще 20 случаев заболевания коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. В Одесской области по состоянию на вечер 16 апреля подтвердили еще 20 случаев заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил в Facebook глава Одесской ОГА Максим Куцый, передает УНН.
"... мы получили от ГУ "Одесский областной лабораторный центр Минздрава Украины" тревожный сигнал. Официально подтверждено еще 20 случаев заболевания коронавирусом", - написал Куцый.
Так, по его словам, новые случаи зафиксированы:
- в Одессе - два человека 1949 г.р. и 1998 г.р.
- в Подольске - двенадцать человек в возрасте от 31 до 67 лет.
- в Черноморске - три человека от 57 до 87 лет.
- в Арцизе - 24-летний пациент.
- в Ананьевском районе - 46-летний пациент.
- в Саратском районе - 61-летний пациент.
"Через неделю количество пациентов увеличилось вдвое. Вирус распространяется дальше. Но пик, по данным Министерства здравоохранения Украины, будет в следующие две недели. Призываю всех жителей Одесской области строго следовать рекомендациям медиков и уменьшить количество социальных контактов. Берегите себя и будьте здоровы", - добавил глава ОГА.
Напомним, в Украине 9:00 16 апреля зафиксирован 4161 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 116 летальных.