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На Одещині підтвердили ще 20 випадків захворювання на коронавірус

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. В Одеській області станом на вечір 16 квітня підтвердили ще 20 випадків захворювання, викликаного коронавірусною інфекцією. Про це повідомив у Facebook очільник Одеської ОДА Максим Куций, передає УНН.

“... ми отримали від ДУ „Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України“ тривожний сигнал. Офіційно підтверджено ще 20 випадків захворювання на коронавірус”, — написав Куций.

Так, з його слів, нові випадки зафіксовано:

— в Одесі — двоє осіб 1949 р.н. та 1998 р.н.
— в Подільську — дванадцять осіб віком від 31 до 67 років.
— в Чорноморську — троє осіб від 57 до 87 років.
— в Арцизі — 24-річний пацієнт.
— в Ананьєвському районі — 46-річний пацієнт.
— в Саратському районі — 61-річний пацієнт.

“За тиждень кількість пацієнтів збільшилася вдвоє. Вірус поширюється далі. Але пік, за даними Міністерство охорони здоров’я України, буде у наступні два тижні. Закликаю всіх мешканців Одещини суворо дотримуватися рекомендацій медиків та зменшити кількість соціальних контактів. Бережіть себе та будьте здорові”, — додав очільник ОДА.

Нагадаємо, в Україні на 9 годину 16 квітня зафіксовано 4161 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, з них 116 летальні. 

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