На Одещині підтвердили ще 20 випадків захворювання на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. В Одеській області станом на вечір 16 квітня підтвердили ще 20 випадків захворювання, викликаного коронавірусною інфекцією. Про це повідомив у Facebook очільник Одеської ОДА Максим Куций, передає УНН.
“... ми отримали від ДУ „Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України“ тривожний сигнал. Офіційно підтверджено ще 20 випадків захворювання на коронавірус”, — написав Куций.
Так, з його слів, нові випадки зафіксовано:
— в Одесі — двоє осіб 1949 р.н. та 1998 р.н.
— в Подільську — дванадцять осіб віком від 31 до 67 років.
— в Чорноморську — троє осіб від 57 до 87 років.
— в Арцизі — 24-річний пацієнт.
— в Ананьєвському районі — 46-річний пацієнт.
— в Саратському районі — 61-річний пацієнт.
“За тиждень кількість пацієнтів збільшилася вдвоє. Вірус поширюється далі. Але пік, за даними Міністерство охорони здоров’я України, буде у наступні два тижні. Закликаю всіх мешканців Одещини суворо дотримуватися рекомендацій медиків та зменшити кількість соціальних контактів. Бережіть себе та будьте здорові”, — додав очільник ОДА.
Нагадаємо, в Україні на 9 годину 16 квітня зафіксовано 4161 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, з них 116 летальні.