В Одесской области оккупанты стреляли из корабельной артиллерии, но все снаряды упали в море

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"Относительно ситуации в области. Противник совершил обстрел из корабельной артиллерии, но все снаряды упали в море. Также враг выпустил одну ракету по нашей области, но как всегда наша противовоздушная оборона сработала на отлично, и ракета была сбита", - рассказал Марченко.

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Войска ВСУ частично уничтожили под Николаевом и Мариуполем личный состав подразделений морской пехоты рф, которых готовили для штурма Одессы.