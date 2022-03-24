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В Одесской области оккупанты стреляли из корабельной артиллерии, но все снаряды упали в море

Киев • УНН

 • 104328 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Оккупанты совершили обстрел из корабельной артиллерии в Одесской области, но все снаряды упали в море. Об этом сообщил начальник Одесской военной администрации Максим Марченко, передает УНН.

В Одесской области оккупанты стреляли из корабельной артиллерии, но все снаряды упали в море

Цитата

"Относительно ситуации в области. Противник совершил обстрел из корабельной артиллерии, но все снаряды упали в море. Также враг выпустил одну ракету по нашей области, но как всегда наша противовоздушная оборона сработала на отлично, и ракета была сбита", - рассказал Марченко.

Дополнение

Войска ВСУ частично уничтожили под Николаевом и Мариуполем личный состав подразделений морской пехоты рф, которых готовили для штурма Одессы. 

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