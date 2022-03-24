На Одещині окупанти стріляли з корабельної артилерії, але всі снаряди впали в море
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Окупанти здійснили обстріл з корабельної артилерії на Одещині, але всі снаряди впали в море. Про це повідомив начальник Одеської військової адміністрації Максим Марченко, передає УНН.
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"Стосовно ситуації в області. Противник здійснив обстріл з корабельної артилерії, але всі снаряди впали в море. Також ворог випустив одну ракету по нашій області, але як завжди наша протиповітряна оборона спрацювала на відмінно, і ракета була збита", - розповів Марченко.
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