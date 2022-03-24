На Одещині окупанти стріляли з корабельної артилерії, але всі снаряди впали в море

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"Стосовно ситуації в області. Противник здійснив обстріл з корабельної артилерії, але всі снаряди впали в море. Також ворог випустив одну ракету по нашій області, але як завжди наша протиповітряна оборона спрацювала на відмінно, і ракета була збита", - розповів Марченко.

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Війська ЗСУ частково знищили під Миколаєвом та Маріуполем особовий склад підрозділів морської піхоти рф, яких готували для штурму Одеси.