В Одесской области неизвестные в масках совершили разбойное нападение на бизнесмена

Происшествие случилось в одном из сел Лиманского района. В магазин, расположенный на территории частного домовладения, зашли неизвестные в масках. Избив владельца, они пригрозили ему ножом и потребовали деньги. Мужчине удалось вырваться и убежать. В это время нападавшие забрали ценные вещи и деньги и скрылись с места происшествия.

"В ходе проведения первоочередных оперативно-розыскных действий в рамках комплексной оперативно-профилактической отработки области через несколько дней полицейские установили личности и местонахождение подозреваемых. Ими оказались ранее судимые за грабеж, разбой и умышленное нанесение тяжких телесных повреждений 27-летний и 43-летний жители Белгород Днестровского района", - отметили в полиции.

Информацию по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Мужчины признались в совершении преступления. У них изъяли вещественные доказательства. Сейчас подозреваемые задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Продолжается следствие.

Напомним, на девять лет и шесть месяцев осудили в Полтавской области рецидивиста за разбойное нападение на прохожую. Установлено, что он, угрожая потерпевшей ножом, заставил ее отдать золотые украшения. Злоумышленника задержали в одном из ломбардов города. Во время задержания он проглотил одно из похищенных колец.