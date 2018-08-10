На Одещині невідомі в масках скоїли розбійний напад на бізнесмена
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 10 серпня. УНН. Невідомі в масках скоїли розбійний напад на приватного підприємця в одному з сіл в Одеській області. Про це повідомили у прес-службі ГУНП в Одеській області, передає УНН.
Подія сталася в одному з сіл Лиманського району. До магазину, розташованого на території приватного домоволодіння, зайшли невідомі в масках. Побивши власника, вони пригрозили йому ножем та почали вимагати гроші. Чоловіку вдалося вирватися і втекти. У цей час нападники забрали цінні речі та гроші та зникли з місця події.
"У ході проведення першочергових оперативно-розшукових дій в рамках комплексного оперативно-профілактичного відпрацювання області за кілька днів поліцейські встановили особи та місцезнаходження підозрюваних. Ними виявилися раніше судимі за грабіж, розбій та умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень 27-річний та 43-річний жителі Білгород-Дністровського району", - зазначили в поліції.
Інформацію за цим фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Чоловіки зізналися у скоєнні злочину. У них вилучили речові докази. Зараз підозрюваних затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. Триває слідство.
Нагадаємо, на дев'ять років і шість місяців засудили у Полтавській області рецидивіста через розбійний напад на перехожу. Встановлено, що він, погрожуючи потерпілій ножем, змусив її віддати золоті прикраси. Зловмисника затримали в одному з ломбардів міста. Під час затримання він проковтнув одну з викрадених каблучок.