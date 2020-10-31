В Одесской области нетрезвый водитель въехал в дерево: есть погибшие и травмированные
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. В городе Измаил Одесской области нетрезвый мужчина не справился с управлением и въехал в дерево, в результате чего двое пассажиров погибли на месте, еще двое пассажиров госпитализированы в больницу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Одесской области.
"... около пяти часов утра на проспекте Мира 30-летний местный житель не справился с управлением Citroen и выехал с дороги прямо в дерево. В результате удара с препятствием двое его пассажиров - мужчин, 2001 и 1990 г.р. - погибли мгновенно, еще двое - женщина и мужчина, 1995 и 1986 г.р., - с телесными повреждениями доставлены в больницу. Сам водитель получил легкие царапины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчину в медицинском учреждении проверили на содержание алкоголя в крови. Результат показал, что он нетрезв.
Сейчас решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины и задержания фигуранта в порядке ст. 208 УПК Украины.
Напомним, что вчера на Майдане Независимости произошло ДТП, в результате которого два человека погибли, четверо получили травмы.