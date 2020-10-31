На Одещині нетверезий водій в’їхав у дерево: є загиблі та травмовані
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У місті Ізмаїл Одеської області нетверезий чоловік не впорався з керуванням та в’їхав у дерево, внаслідок чого двоє пасажирів загинули на місці та ще двоє пасажирів госпіталізували до лікарні. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП в Одеській області.
“...близько п’ятої години ранку на проспекті Миру 30-річний місцевий житель не впорався з керуванням Citroen і виїхав з дороги прямо в дерево. В результаті удару з перешкодою двоє його пасажирів — хлопців, 2001 та 1990 р.н., — загинули миттєво, ще двоє — жінка та чоловік, 1995 й 1986 р.н., — з тілесними ушкодженнями доставлені до лікарні. Сам водій обійшовся легкими подряпинами”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що чоловіка в медичному закладі перевірили на вміст алкоголю в крові. Результат показав, що він нетверезий.
Наразі вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України та затримання фігуранта в порядку ст. 208 КПК України.
Нагадаємо, що вчора на Майдані Незалежності сталася ДТП, в результаті якої двоє людей загинуло, четверо отримало травми.