В Одесской области парни спаивали несовершеннолетних девушек

За распитием пива в компании молодых людей, которые сами не так давно достигли совершеннолетия, подружек 13-ти и 16-ти лет представители ювенальной превенции застали, когда разыскивали одну из них.

Как отмечается, в полицию обратилась мать старшей из девушек и сообщила, что той длительное время нет дома. Бросившись на поиски несовершеннолетней, полицейские установили круг ее знакомых и узнали, что девушка - у одного из товарищей.

Дома у парня полицейские застали компанию за распитием спиртных напитков.

На 18-летнего и 19-летнего инициаторов посиделок были составлены протоколы по ст. 180 (Доведение несовершеннолетнего до состояния опьянения) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Кроме этого, к ответственности за ненадлежащее воспитание детей по ст. 184 КУоАП привлечены и родители девушек.

Напомним, в мире существенно вырос уровень потребления алкоголя.