В Одесской области парни спаивали несовершеннолетних девушек
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Парней в Одесской области оштрафовали за то, что они спаивали несовершеннолетних девушек, передает УНН со ссылкой на пресс-центр полиции области.
За распитием пива в компании молодых людей, которые сами не так давно достигли совершеннолетия, подружек 13-ти и 16-ти лет представители ювенальной превенции застали, когда разыскивали одну из них.
Как отмечается, в полицию обратилась мать старшей из девушек и сообщила, что той длительное время нет дома. Бросившись на поиски несовершеннолетней, полицейские установили круг ее знакомых и узнали, что девушка - у одного из товарищей.
Дома у парня полицейские застали компанию за распитием спиртных напитков.
На 18-летнего и 19-летнего инициаторов посиделок были составлены протоколы по ст. 180 (Доведение несовершеннолетнего до состояния опьянения) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Кроме этого, к ответственности за ненадлежащее воспитание детей по ст. 184 КУоАП привлечены и родители девушек.
Напомним, в мире существенно вырос уровень потребления алкоголя.