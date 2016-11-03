В Одесской области люди перекрыли трассу Одесса-Южный

Люди протестуют против решения их сельского совета о присоединении к Визирской общине. Они требуют присоединить их село в городу Южный. В ряде одесских СМИ появилась информация о том, что перекрытию дороги предшествовала драка жителей села с депутатами сельсовета, которые не прислушались к их мнению. Сейчас в акции протеста принимают участие от 50 до 100 жителей села.

На дороге уже скопилось большое количество транспорта. К месту происшествия прибыли сотрудники полиции. В Одесской ОГА сообщили, что готовятся к проведению встречи со всеми сторонами конфликта, чтобы мирным путем урегулировать вопрос.

Напомним, 9 октября жители Львовской области вблизи областного центра перекрывали трассу Киев-Чоп в протест против сокращения движения пригородных маршруток до автовокзала на улице Стрыйской во Львове.