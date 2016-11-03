На Одещині люди перекрили трасу Одеса—Южне
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 3 листопада. УНН. Жителі с.Сичавка Лиманського району Одеської області перекрили дорогу Одеса—Южне, про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі Одеської ОДА.
Люди протестують проти рішення їх сільської ради про приєднання до Візірськоі громади. Вони вимагають приєднати їхнє село до міста Южне. В низці одеських ЗМІ з’явилася інформація про те, що перекриттю дороги передувала бійка жителів села з депутатами сільради, які не прислухалися до їхньої думки. Наразі в акції протесту беруть участь від 50 до 100 жителів села.
На дорозі вже скупчилася велика кількість транспорту. До місця події прибули працівники поліції. В Одеській ОДА повідомили, що наразі готуються до проведення зустрічі зі всіма сторонами конфлікту,аби мирним шляхом врегулювати питання.
Нагадаємо, 9 жовтня жителі Львівщини поблизу обласного центру перекривали трасу Київ—Чоп у протест проти скорочення руху приміських маршруток до автовокзалу на вулиці Стрийській у Львові.