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На Одещині люди перекрили трасу Одеса—Южне

На Одещині люди перекрили трасу Одеса—Южне

Київ • УНН

 • 10026 перегляди

ОДЕСА-КИЇВ. 3 листопада. УНН. Жителі с.Сичавка Лиманського району Одеської області перекрили дорогу Одеса—Южне, про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі Одеської ОДА.

Люди протестують проти рішення їх сільської ради про приєднання до Візірськоі громади. Вони вимагають приєднати їхнє село до міста Южне. В низці одеських ЗМІ з’явилася інформація про те, що перекриттю дороги передувала бійка жителів села з депутатами сільради, які не прислухалися до їхньої думки. Наразі в акції протесту беруть участь від 50 до 100 жителів села.

На дорозі вже скупчилася велика кількість транспорту. До місця події прибули працівники поліції. В Одеській ОДА повідомили, що наразі готуються до проведення зустрічі зі всіма сторонами конфлікту,аби мирним шляхом врегулювати питання.

Нагадаємо, 9 жовтня жителі Львівщини поблизу обласного центру перекривали трасу Київ—Чоп у протест проти скорочення руху приміських маршруток до автовокзалу на вулиці Стрийській у Львові.

Українські Національні Новини

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